Могеріні назвала теракт в Манчестері атакою на європейську молодь
"Жертвами стали дуже молоді люди. Це явно напад на європейську молодь і їхню любов до життя. Я вірю, що молоді європейці будуть продовжувати цінувати свій спосіб життя, свою свободу, свою радість", - йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, повідомляє "Європейська правда".
Могеріні зв'язалася з міністром закордонних справ Великої Британії Борісом Джонсоном і пообіцяла надати всю підтримку інституцій ЄС, яка буде необхідна британській владі, зокрема, розширення обміну інформацією та співробітництво у боротьбі з тероризмом.
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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