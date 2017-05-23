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Могеріні назвала теракт в Манчестері атакою на європейську молодь

"Це явно напад на європейську молодь і їхню любов до життя"
Терористи навмисно обрали мішенню для теракту в Манчестері європейську молодь.
Могеріні назвала теракт в Манчестері атакою на європейську молодь Федеріка Могеріні. Фото: AFP

"Жертвами стали дуже молоді люди. Це явно напад на європейську молодь і їхню любов до життя. Я вірю, що молоді європейці будуть продовжувати цінувати свій спосіб життя, свою свободу, свою радість", - йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, повідомляє "Європейська правда".

Могеріні зв'язалася з міністром закордонних справ Великої Британії Борісом Джонсоном і пообіцяла надати всю підтримку інституцій ЄС, яка буде необхідна британській владі, зокрема, розширення обміну інформацією та співробітництво у боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

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23 05 2017 17:44
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