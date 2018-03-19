Могеріні про реформи в Україні: ми хотіли би бачити більше рішучості
Про це Могеріні заявила на прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому обговорювалося українське питання, передає УНІАН.
"Ми обговорили нашу підтримку процесу реформ в Україні. Ми визнаємо, що було ухвалено декілька реформ, особливо наприкінці минулого року, які були дуже доречними. Це реформа в енергетичному секторі, пенсійна реформа, декілька інших. Але є також інші сфери, де робота була зроблена, але ми хотіли би бачити більше рішучості", - сказала Могеріні.
При цьому вона зауважила, що в ЄС "також відомо, що заохочувати до проведення реформ – це одна справа, проводити реформи – інша".
"Це ще більш складно, особливо в країні, яка має конфлікт на своїй території та вступає у виборчий етап. Нам це дуже добре відомо, але ми висловили, і я це зробила особисто дуже відкрито – очікування президенту та прем’єр-міністру України, що особливо повинна продовжуватися антикорупційна робота із заснуванням Вищого антикорупційного суду, зі скасуванням необхідності для антикорупційних активістів заповнювати електронні декларації", - деталізувала вона.
За словами Могеріні, також є "інші кроки, які, як ми бачимо, необхідні, щоби консолідувати реформи, які потрібні не ЄС, але українським громадянам". "Це також є інвестиціями в українську стійкість по відношенню до конфлікту на сході", - наголосила високий представник.
Нагадаємо, що в Європейському союзі створили неофіційний документ, в якому зазначено, що Україна не в повній мірі виконує вимоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.
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