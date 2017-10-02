Могеріні та держсекретар США Тіллерсон обговорили Донбас і Росію

Сторони обговорили тероризм, відносини з Росією, Україну та ядерну угоду з Іраном

У Вашингтоні відбулася перша зустріч глави європейської дипломатії Федерики Могеріні і нещодавно затвердженого на посаді держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Сторони детально обговорили такі питання як тероризм, відносини з Росією, Україну та ядерну угоду з Іраном, - повідомляє Reuters.

У повідомленні європейського зовнішньополітичного відомства зазначається, що на зустрічі обговорювалися транс-атлантичні відносини, протидія тероризму, зміцнення європейської безпеки. Також мова йшла про відносини з Росією, ядерну угоду з Іраном, кризи в Україні та Сирії.

Візит Могеріні у Вашингтон триватиме 9-10 лютого і є першим з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Глава європейської дипломатії також зустрілася з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном.

Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.