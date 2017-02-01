Могеріні включила Україну до основних пріоритетів своєї роботи на рік
"Цей рік (2016 - ред.) був роком постійної роботи заради підтримки реформ, економічного зростання, миру і стабільності на східних кордонах ЄС. В першу чергу в Україні, де були здійснені великі спільні зусилля з реформування країни, боротьби з корупцією, і, звичайно ж, зусилля, прикладені з метою повної реалізації Мінських домовленостей і припинення конфлікту на сході країни. З Україною і Грузією ми зробили важливі кроки в напрямку лібералізації візового режиму", - написала Могеріні. Про це йдеться у переліку цілей, які визначила глава європейської дипломатії на 2017 рік, розміщеному на її сайті, повідомляє "Українська правда".
Вона зазначила, що ЄС співпрацює з усіма країнами Східного партнерства.
"Ми робимо це в повній відповідності з історією, пріоритетами і політичним вибором кожної країни і суспільства. Це партнерство для реформ, для наших громадян, а не партнерство "проти" когось - навпаки, воно є важливим елементом в напрямку більшої регіональної співпраці", - наголосила глава європейської дипломатії.
Крім України, серед пріоритетів Могеріні зазначені: глобальна стратегія зовнішньої політики ЄС; питання міграції і співпраця з Африкою; відповідь на тероризм і спільна робота заради майбутнього Сирії; безпека і оборона ЄС; партнерство з Колумбією, відносини між Палестиною та Ізраїлем; втілення угоди з Іраном; рух до ЄС Балканських країн; відновлення співпраці з Кубою; близька співпраця з США; мирний процес в Афганістані.
Нагадаємо, минулого місяця Могеріні заявляла, що Україна здійснює інтенсивні й безпрецедентні реформи в економіці й політичній системі, а її демократичні інституції отримали нову життєву силу.
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