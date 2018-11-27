Могеріні закликала Росію негайно звільнити захоплених українських моряків

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Росію негайно звільнити українські кораблі та моряків, які були захоплені в Азовському морі.

"Події, який відбулися в Азовському морі, є неприйнятними. Перебуваю у контакті з Павлом Клімкіним та Христею Фріланд відучора для координації в реагуванні. Посли ЄС зустрілися сьогодні й продовжать обговорення завтра. Ми закликаємо всіх до стриманості. Ми очікуємо, що Росія негайно звільнить українські екіпажі та кораблі", - йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок ввечері.

Developments on #AzovSea are unacceptable. In touch with @PavloKlimkin & @cafreeland since yesterday for coordinated reaction. EU MS Ambassadors met today & will reconvene tomorrow. We call on all to show restraint. We expect Russia to immediately release Ukrainian crew & vessels — Federica Mogherini (@FedericaMog) 26 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.

У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.

Додамо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.