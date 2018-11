Могеріні закликала Росію негайно звільнити захоплених українських моряків

"Події, який відбулися в Азовському морі, є неприйнятними. Перебуваю у контакті з Павлом Клімкіним та Христею Фріланд відучора для координації в реагуванні. Посли ЄС зустрілися сьогодні й продовжать обговорення завтра. Ми закликаємо всіх до стриманості. Ми очікуємо, що Росія негайно звільнить українські екіпажі та кораблі", - йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок ввечері.

Developments on #AzovSea are unacceptable. In touch with @PavloKlimkin & @cafreeland since yesterday for coordinated reaction. EU MS Ambassadors met today & will reconvene tomorrow. We call on all to show restraint. We expect Russia to immediately release Ukrainian crew & vessels