Могеріні звернулася до Лаврова з вимагою припинити бої на Донбасі
"Могеріні і Лавров детально обговорили ескалацію насильства в Східній Україні. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії і працювати для повної реалізації мінських угод", - повідомила Європейська зовнішньополітична служба.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і президент України Петро Порошенко проведуть телефонну розмову сьогодні, 4 лютого.
Зазначимо, бойовики за минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі: троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені.
31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.
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