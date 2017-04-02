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Могеріні звернулася до Лаврова з вимагою припинити бої на Донбасі

У ЄС закликали виконувати мінські угоди
Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні у п'ятницю провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час якої підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії на Донбасі.
Могеріні звернулася до Лаврова з вимагою припинити бої на Донбасі Федеріка Могеріні. Фото: eunews.it

"Могеріні і Лавров детально обговорили ескалацію насильства в Східній Україні. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії і працювати для повної реалізації мінських угод", - повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і президент України Петро Порошенко проведуть телефонну розмову сьогодні, 4 лютого.

Зазначимо, бойовики за минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі: троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені.

31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.

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04 02 2017 15:31
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