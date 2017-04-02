Могеріні звернулася до Лаврова з вимагою припинити бої на Донбасі

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні у п'ятницю провела телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час якої підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії на Донбасі.

"Могеріні і Лавров детально обговорили ескалацію насильства в Східній Україні. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки підкреслила необхідність негайно припинити бойові дії і працювати для повної реалізації мінських угод", - повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і президент України Петро Порошенко проведуть телефонну розмову сьогодні, 4 лютого.

Зазначимо, бойовики за минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі: троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені.

31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.