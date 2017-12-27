Моє серце зараз співає пісню любові до народу України, - історик Козловський після звільнення з полону
"Народе України, ми повернулися. Я відчуваю у своєму серці щастя і те що поет назвав "почуття єдиної родини". Ми дійсно єдина родина. Нас об'єднує не тільки ця земля, це повітря. Не тільки нас об'єднує наша спільна праця. Нас об'єднує наше бажання зробити так, щоб кожен з нас був вільним. Моє серце зараз співає пісню. Воно співає пісню любові до народу України", - сказав Козловський.
За його словами, заручники пройшли через катування, тиск, але постійно відчували любов народу, любов людей, які молилися за них.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
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