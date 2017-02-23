ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат Олексій Гончаренко розповів подробиці спецоперації з інсценуванням свого викрадення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Моє викрадення – це спецоперація, - Гончаренко
Депутат зазначив, що почувається добре
Фото:pravda.com.ua
Правоохоронці заздалегідь попередили мене про те, що сепаратистська група готує викрадення, - повідомив Геращенко у коментарі "Українській Правді".
Зазначимо, прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що нардеп Олексій Гончаренко знаходиться в безпеці.
Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.
Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.
Згодом, за словами депутатів з БПП, які посилались на генпрокурора, Гончаренко був викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.
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23 02 2017 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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