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Моє викрадення – це спецоперація, - Гончаренко

Депутат зазначив, що почувається добре
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів подробиці спецоперації з інсценуванням свого викрадення.
Моє викрадення – це спецоперація, - Гончаренко Фото:pravda.com.ua

Правоохоронці заздалегідь попередили мене про те, що сепаратистська група готує викрадення, - повідомив Геращенко у коментарі "Українській Правді".

Зазначимо, прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що нардеп Олексій Гончаренко знаходиться в безпеці.

Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом, за словами депутатів з БПП, які посилались на генпрокурора, Гончаренко був викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.

 
 
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