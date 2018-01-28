СПОРТ НОВИНИМіжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив 169 російських спортсменів із 389 до участі в Олімпіаді в Пхенчхані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОК допустив 169 російських спортсменів до участі в Олімпіаді в Пхенчхані
Всього в попередньому списку було 389 спортсменів
Фото: radiosvoboda.org
Історію всіх спортсменів ретельно вивчили і допустили тих, хто не був помічений у допінгових скандалах. Вони зможуть брати участь у змаганнях як офіційні "Олімпійські спортсмени з Росії", повідомляє Reuters.
Проте зазначають, що ті, кого не запросили, не обов'язково причетні до вживання допінгів. Деякі з них потенційно можуть отримати запрошення в залежності від кількості місць згідно з квотами.
Нагадаємо, що російську збірну відсторонили від участі у Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї.
Також МОК направив національним федераціям із зимових видів спорту Росії документ, в якому регламентовано вимоги щодо екіпірування для російських спортсменів.
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28 01 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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