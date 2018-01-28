МОК допустив 169 російських спортсменів до участі в Олімпіаді в Пхенчхані

Всього в попередньому списку було 389 спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив 169 російських спортсменів із 389 до участі в Олімпіаді в Пхенчхані.

Історію всіх спортсменів ретельно вивчили і допустили тих, хто не був помічений у допінгових скандалах. Вони зможуть брати участь у змаганнях як офіційні "Олімпійські спортсмени з Росії", повідомляє Reuters.

Проте зазначають, що ті, кого не запросили, не обов'язково причетні до вживання допінгів. Деякі з них потенційно можуть отримати запрошення в залежності від кількості місць згідно з квотами.

Нагадаємо, що російську збірну відсторонили від участі у Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї.

Також МОК направив національним федераціям із зимових видів спорту Росії документ, в якому регламентовано вимоги щодо екіпірування для російських спортсменів.