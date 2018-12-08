СПОРТ НОВИНИПрезидент Міжнародний федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розгляне варіант з виключенням хокею з програми Олімпійських ігор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОК може виключити хокей з програми Олімпіади
Готується реформа олімпійського турніру з хокею
Фото: hcdonbass.com
У МОК є ще три варіанти реформи крім повного виключення даного виду спорту. Перший - проводити турнір за участю гравців НХЛ, другий - без участі гравців НХЛ, а третій - проводити змагання за аналогією з олімпійським футбольним турніром. В такому випадку максимальний вік хокеїстів складе 23 роки.
Нагадаємо, що під загрозою виключення з програми Ігор також знаходяться важка атлетика і бокс.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2018 23:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles