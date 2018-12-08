Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

МОК може виключити хокей з програми Олімпіади

Готується реформа олімпійського турніру з хокею
Президент Міжнародний федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розгляне варіант з виключенням хокею з програми Олімпійських ігор.
МОК може виключити хокей з програми Олімпіади Фото: hcdonbass.com

У МОК є ще три варіанти реформи крім повного виключення даного виду спорту. Перший - проводити турнір за участю гравців НХЛ, другий - без участі гравців НХЛ, а третій - проводити змагання за аналогією з олімпійським футбольним турніром. В такому випадку максимальний вік хокеїстів складе 23 роки.

Нагадаємо, що під загрозою виключення з програми Ігор також знаходяться важка атлетика і бокс.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2018 23:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.