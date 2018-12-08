МОК може виключити хокей з програми Олімпіади

Президент Міжнародний федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розгляне варіант з виключенням хокею з програми Олімпійських ігор.

У МОК є ще три варіанти реформи крім повного виключення даного виду спорту. Перший - проводити турнір за участю гравців НХЛ, другий - без участі гравців НХЛ, а третій - проводити змагання за аналогією з олімпійським футбольним турніром. В такому випадку максимальний вік хокеїстів складе 23 роки.

Нагадаємо, що під загрозою виключення з програми Ігор також знаходяться важка атлетика і бокс.