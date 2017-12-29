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МОК схвалив нейтральну форму для російських спортсменів на Олімпіаду

З форми забрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії
Міжнародний олімпійський комітет схвалив дизайн нейтральної форми російських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2018 року.
МОК схвалив нейтральну форму для російських спортсменів на Олімпіаду Фото: vidomosti-ua.com

Про це повідомила засновниця компанії-виробника форми, передає "Медуза".

За її словами, з форми забрали російський триколор, герб і логотип Олімпійського комітету Росії.

Замість них лише буде емблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії).

Сама форма матиме три основні кольори- сірий, білий і червоний.

Нагадаємо, що російську збірну відсторонили від участі у Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї.

Також МОК направив національним федераціям із зимових видів спорту Росії документ, в якому регламентовано вимоги щодо екіпірування для російських спортсменів.

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29 12 2017 23:17
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