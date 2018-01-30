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МОК заборонив Reuters висвітлювати церемонію відкриття Олімпіади-2018

Зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив інформаційному агентству Reuters висвітлювати церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхйончхані після того, як воно опублікувало без дозволу фотографії з репетиції тестового запалювання Олімпійського вогню.
МОК заборонив Reuters висвітлювати церемонію відкриття Олімпіади-2018 Фото: Reuters

Традиційно церемонія відкриття Олімпіади тримається в таємниці.

Агентство Reuters, у свою чергу, заявило, що опублікувало фотографії помилково, незабаром воно видалило всі поширені знімки, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого в південнокорейському Пхйончхані.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив 169 російських спортсменів із 389 до участі в Олімпіаді в Пхенчхані.

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30 01 2018 13:18
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