МОК зібрався виключити бокс з програми Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір переглянути рішення про включення боксу в програму Олімпійських ігор-2020

Як повідомляє ТАСС, таке рішення озвучив президент організації Томас Бах. Воно пов'язане зі станом справ в керівництві Міжнародної асоціації боксу (AIBA), через що розпочато окреме розслідування.

МОК насторожує суддівство боксу на Олімпійських іграх. Спірні рішення в поєдинках росіян Євгенія Тищенка та Володимира Нікітіна на Олімпійських іграх в Ріо досі перебувають на стадії розслідування.

На даний момент всі контакти МОК і AIBA заморожені. "Виконком МОК заморожує всі контакти з AIBA за винятком робочих питань, які необхідні для здійснення рішень МОК", - сказав Бах.

Як відомо, 5 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не запросить 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. У МОК зазначили, що "додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією".

Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію 28 російських спортсменів через "недостатність" доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В Росії повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.