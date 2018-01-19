МОК значно скоротив нейтральну команду російських атлетів на Олімпіаді-2018
Таку заяву 19 січня розповсюдила прес-служба МОК.
Список з конкретними іменами Комітет поки не надав. Імена атлетів визначить спеціальна комісія МОК, а підсумковий склад стане відомий не раніше 27 січня.
"Більше 80% атлетів не брали участі в (попередньому) списку в Олімпіаді в Сочі в 2014 році. Це нове покоління російських спортсменів", - пише МОК.
Нагадаємо, що російську збірну відсторонили від участі у Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї.
Також МОК направив національним федераціям із зимових видів спорту Росії документ, в якому регламентовано вимоги щодо екіпірування для російських спортсменів.
Спортсмени з РФ зможуть виступити на Іграх, але тільки під нейтральним прапором. Для цього МОК складе спеціальний список "чистих" спортсменів.
Крім того, Росію зобов'язали відшкодувати $15 мільйонів, витрачених на розслідування про допінги.
Виносячи рішення, МОК спирався на висновки двох комісій, які розслідували державну підтримку допінгу в Росії.
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