Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Молдаванин хотів провезти в Україну пакет колорадських стрічок

Йому на три роки заборонили в'їзд в Україну
Прикордонники Чернівецького загону виявили у пункті пропуску "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою заборонені предмети.
Молдаванин хотів провезти в Україну пакет колорадських стрічок Фото: ru.krymr.com

У салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакет з 25 георгіївськими стрічками. Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували на Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Про знайдені предмети проінформовані правоохоронні органи в Чернівецькій області. Громадянину Молдови заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

Нагадаємо, у січні прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2017 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat