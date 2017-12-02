CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники Чернівецького загону виявили у пункті пропуску "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою заборонені предмети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молдаванин хотів провезти в Україну пакет колорадських стрічок
Йому на три роки заборонили в'їзд в Україну
Фото: ru.krymr.com
У салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакет з 25 георгіївськими стрічками. Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували на Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Про знайдені предмети проінформовані правоохоронні органи в Чернівецькій області. Громадянину Молдови заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.
Нагадаємо, у січні прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.
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