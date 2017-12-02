Молдаванин хотів провезти в Україну пакет колорадських стрічок

Йому на три роки заборонили в'їзд в Україну

Прикордонники Чернівецького загону виявили у пункті пропуску "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою заборонені предмети.

У салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакет з 25 георгіївськими стрічками. Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували на Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Про знайдені предмети проінформовані правоохоронні органи в Чернівецькій області. Громадянину Молдови заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

Нагадаємо, у січні прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.