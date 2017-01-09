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Молдова депортувала членів делегації Росії, які їхали у Придністров’я

Придністровське МЗС засуджує дії Молдови
Cпівробітники Прикордонної поліції заборонили в'їзд на територію Молдови членам делегації з Росії та Південної Осетії, які прямували в Придністров'я.
Молдова депортувала членів делегації Росії, які їхали у Придністров’я Фото: russkiymir.ru

Депортували президента колегії військових експертів Росії, почесного голову Загальноросійського союзу кадетських об'єднань "Відкрита Співдружність суворовців, нахімовців і кадетів Росії" Олександра Владімірова, повідомляє NewsMaker з посиланням на МЗС невизнаної республіки.

Також з країни вислали членів делегації Південної Осетії на чолі з керівником адміністрації глави Південної Осетії Ігорем Козаєвим та помічником виконавчого директора правління фонду "Русский мир" Всеволодом Желєзновим.

"Дії представників Республіки Молдови свідчать про черговий виток застосування Кишиневом механізмів "фільтрації" іноземних гостей, які прямують в Придністров'я", - заявили в МЗС невизнаної республіки.

Нагадаємо, що президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров'я.

Молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

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