Молдова готує екстрадицію судді Чауса

Антикорупційна прокуратура Молдови отримала запит від Генпрокуратури України про екстрадицію судді-втікача Миколи Чауса.

Інформацію про це кореспонденту Укрінформу в Молдові підтвердив голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь.

"Ми отримали і зареєстрували запит на екстрадицію Миколи Чауса. Розпочато процедуру підготовки необхідних для цього документів. Це займе деякий час, оскільки при підготовці та оформленні цих документів повинні бути дотримані всі передбачені законодавством процедури", - зазначив Морарь.

6 березня детективи Національного антикорупційного бюро України особисто відвезли документи на екстрадицію українського судді-втікача. Тоді ж з'явилася інформація, що Чаус може вислизнути від українського слідства, оскільки звернувся в Молдову за політичним притулком.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.