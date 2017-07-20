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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Молдова не пустила на свою територію літаки з російськими політиками

Наголошується, що російську сторону неодноразово про це повідомляли
Молдова відмовила російській делегації у перетині повітряного простору країни та приземленні в аеропортах Кишинева й Тирасполя російських літаків.
Молдова не пустила на свою територію літаки з російськими політиками Фото: ria.ru

У заяві молдовської сторони йдеться про те, що країна вимушена відмовити у наданні права перетину її повітряного простору через відсутність необхідних для цього умов, зокрема, відсутності контролю за Тираспольським аеропортом. Про це повідомляє молдовський інформаційний ресурс Deschide.

Також наголошується, що російську сторону неодноразово про це повідомляли.

Молдовські ЗМІ повідомляють, що на чолі делегації був і віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін, однак в офіційному зверненні молдовської стороне про це не йдеться.

Візит планувався з нагоди "25-річчя підписання Угоди про принципи мирного врегулювання озброєного конфлікту у Придністров’ї та початку миротворчої операції на Дністрі".

Сам Рогозін пізніше прокоментував заяви молдовських ЗМІ:

 

 

 

Нагадаємо, молдовська розвідка вважає, що п'ятеро російських дипломатів, які були видворені з Молдови у травні, були шпигунами та вербували бойовиків для участі у конфлікті на Донбасі.

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