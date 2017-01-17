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Молдова не визнаватиме Крим українським, - Додон

Раніше Додон заявив про готовність Молдови анулювати угоду про асоціацію з ЄС.
Молдова не збирається визнавати Крим російським через необхідність вирішувати проблему з Придністров'ям і бажання вибудувати дружні відносини з Україною.
Молдова не визнаватиме Крим українським, - Додон Ігор Додон Фото: ЕРА

"Я свою позицію не міняв, не міняю, і не буду міняти. Але треба розуміти, що нам треба вибудовувати з Україною дружні стосунки, нам потрібно вирішити придністровську проблему. І робити якісь офіційні визнання якихось речей, я думаю, що в Молдові ніхто зараз на цей ризик не піде", - заявив молдавський президент Ігор Додон під час прес-конференції за підсумками зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, інформують "РИА Новости".

Нагадаємо, Додон відзначився заявою про те, що визнає Крим російським. Під час теледебатів на запитання журналіста, кому належить Крим, Додон відповів: "Російській Федерації".

18 листопада Центральна виборча комісія Молдови оголосила офіційні результати президентських виборів, проголосивши таким чином переможцем проросійського кандидат Ігора Додона.

В свою чергу в АП Порошенка заявили, що Україна поважає вибір молдавського народу на виборах президента і готова розвивати добросусідські відносини.

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