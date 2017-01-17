Молдова не визнаватиме Крим українським, - Додон
"Я свою позицію не міняв, не міняю, і не буду міняти. Але треба розуміти, що нам треба вибудовувати з Україною дружні стосунки, нам потрібно вирішити придністровську проблему. І робити якісь офіційні визнання якихось речей, я думаю, що в Молдові ніхто зараз на цей ризик не піде", - заявив молдавський президент Ігор Додон під час прес-конференції за підсумками зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, інформують "РИА Новости".
Нагадаємо, Додон відзначився заявою про те, що визнає Крим російським. Під час теледебатів на запитання журналіста, кому належить Крим, Додон відповів: "Російській Федерації".
18 листопада Центральна виборча комісія Молдови оголосила офіційні результати президентських виборів, проголосивши таким чином переможцем проросійського кандидат Ігора Додона.
В свою чергу в АП Порошенка заявили, що Україна поважає вибір молдавського народу на виборах президента і готова розвивати добросусідські відносини.
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