Молдова обмежила імпорт м'яса птиці та яєць з України та ще кількох країн

Близько 50% свійської птиці у Молдову — це імпорт з України, Росії, Німеччини, Польщі та Румунії, де були офіційно зафіксовані осередки вірусу

Молдова припинила імпорт домашньої птиці з тих регіонів Росії, України, Польщі, Румунії та Німеччини, в яких зафіксований пташиний грип.

Про це повідомив на прес-конференції заступник генерального директора Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови Всеволод Стаматі, повідомляє Newsmaker.

"Близько 50% свійської птиці у Молдову — це імпорт з України, Росії, Німеччини, Польщі та Румунії, де були офіційно зафіксовані осередки вірусу. Згідно з міжнародними домовленостями ми призупинили імпорт з цих регіонів, але не з усієї країни. Так, після того як з'явилася інформація про пташиний грип в Дніпропетровську, ми призупинили імпорт з цієї області України до тих пір, поки не буде знято карантин", — розповів Стаматі.

За даними агентства, особливо небезпечний період настане пізніше, коли почнеться імпорт яєць для розведення птиці і курчат.

Випадки зараження пташиним грипом були виявлені в листопаді минулого року на півдні Російської Федерації, пізніше з'явилися повідомлення про зараження домашньої птиці в Угорщині та Індії. Загроза вірусу збережеться до весни цього року.

Раніше повідомлялося, що Україна та Єврокомісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів Молдови прийняв рішення про тимчасову заборону на ввезення з України м'яса, препаратів, продуктів і субпродуктів тваринного походження від тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, а також сировини для фуражу.

13 травня Молдова опублікувала постанову про обмеження імпорту українських товарів. Наприкінці квітня уряд Молдови запровадив захисні квоти і мита на тваринницьку продукцію та цемент українського виробництва. Введення квот в уряді Молдови пояснили запитом з боку місцевих виробників. Рішення набуло чинності з дня публікації і діятиме до 31 грудня 2016 року.