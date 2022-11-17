Молдова отримає 40 млн євро компенсації за енергоносії від Німеччини

За словами міністра з питань праці та соціального захисту Молдови Марчела Спатара, Німеччина пожертвує 40 млн євро на виплату цільових компенсацій громадянам. Гроші надійдуть вже завтра

За словами міністра з питань праці та соціального захисту Молдови Марчела Спатара, Німеччина пожертвує 40 млн євро на виплату цільових компенсацій громадянам. Гроші надійдуть вже завтра, повідомляє місцеве видання Newsmaker.

Марчел Спатар наголосив, що отримання такої пожертви стало можливим після створенням у Молдові фонду зниження енергетичної вразливості та механізму цільової компенсації.

"Іншими словами, якби не закон про фонд, якби ми не створили фонд і не визначили категорію вразливості, то Молдова не отримала б ці гроші. Фактично кожна сім'я, яка зареєструвалася на сайті фонду, допомогла залучити в країну цю допомогу", - додав міністр.

Ці виплати покриють 90% компенсацій, передбачених у цьому місяці.

У листопаді уряд Молдови запустив програму "Ajutor la contor" ("Допомога за лічильником") та онлайн-платформу compensatii.gov.md. Зареєстровані на сайті громадяни можуть отримати компенсацію за газ, опалення та електрику в холодний період.

Підтримка споживачів у Молдові здійснюватиметься за допомогою державної програми компенсації витрат на енергоресурси в обсязі близько $261,4 млн у період листопад-березень 2023 року.

Також у листопаді ЄС оголосив, що надасть Молдові 200 млн євро для подолання енергетичної кризи.