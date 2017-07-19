Молдова передала Україні спільницю бойовиків ОРЛО
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Згідно з інформацією, контррозвідка встановила, що жінка перебувала в одному з підрозділів терористів, дислокованому в Луганську, займалася його матеріально-технічним забезпеченням.
З березня 2017 року вона була у розшуку за підозрою в причетності до діяльності терористичної організації, та виїхала до Молдови.
Спецслужби цієї країни, за інформацією СБУ, виявили пособницю бойовиків. Її оголосили небажаною особою в Молдові та передали українським правоохоронцям.
За рішенням суду, до завершення досудового розслідування правопорушниця перебуватиме під вартою.
Їй інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що суд посадив на 4 роки до в'язниці жителя Миргорода, який інформував терористів ОРДО про польоти військових літаків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків