Молдова попросила ООН про виведення російських військ з Придністров'я

Присутність військовослужбовців РФ "становить загрозу для підтримки міжнародного миру і безпеки"

Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Відповідний лист постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару оприлюднено у вівторок, 22 серпня, повідомляє DW.

У Кишиневі переконані, що присутність військовослужбовців РФ "становить загрозу для підтримки міжнародного миру і безпеки", наголошується в листі.

Морару попросив ООН підтримати зусилля Молдови, спрямовані на завершення процесу "безумовного, упорядкованого і повного виведення іноземних збройних сил з її національної території".

Постпред Молдови при ООН навів у тексті звернення цитату з декларації ОБСЄ, що була прийнята в 1999 році, в якій віталося "зобов'язання Російської Федерації завершити виведення російських сил з території Молдови до кінця 2002 року".

72-та сесія Генасамблеї ООН відкриється 12 вересня.

Нагадаємо, раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".