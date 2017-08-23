Молдова попросила ООН про виведення російських військ з Придністров'я
Відповідний лист постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару оприлюднено у вівторок, 22 серпня, повідомляє DW.
У Кишиневі переконані, що присутність військовослужбовців РФ "становить загрозу для підтримки міжнародного миру і безпеки", наголошується в листі.
Морару попросив ООН підтримати зусилля Молдови, спрямовані на завершення процесу "безумовного, упорядкованого і повного виведення іноземних збройних сил з її національної території".
Постпред Молдови при ООН навів у тексті звернення цитату з декларації ОБСЄ, що була прийнята в 1999 році, в якій віталося "зобов'язання Російської Федерації завершити виведення російських сил з території Молдови до кінця 2002 року".
72-та сесія Генасамблеї ООН відкриється 12 вересня.
Нагадаємо, раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".
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