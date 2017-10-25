Молдова розгляне передачу судді Чауса Україні у листопаді
Про це заявляють у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (САП), передають "Українські новини".
"На кінець листопада перенесли слухання щодо екстрадиції", - ідеться у повідомленні.
Українська сторона очікує судового рішення з цього питання.
Нагадаємо, що 3 серпня суд продовжив на 30 діб цілодобовий домашній арештсудді Миколі Чаусу, який втік до Молдови після затримання рівно рік тому детективами Національного антикорупційного бюро за підозрою в хабарництві.
Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві Чауса в Молдові. Чауса викрили у серпні минулого року в Києві на хабарі в 150 тис. дол.
Згодом виявилось, що Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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