Молдова розгляне передачу судді Чауса Україні у листопаді

Українська сторона очікує судового рішення з цього питання

Суд Молдови наприкінці листопада розгляне питання екстрадиції в Україну підозрюваного у хабарництві судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Про це заявляють у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (САП), передають "Українські новини".

"На кінець листопада перенесли слухання щодо екстрадиції", - ідеться у повідомленні.

Українська сторона очікує судового рішення з цього питання.

Нагадаємо, що 3 серпня суд продовжив на 30 діб цілодобовий домашній арештсудді Миколі Чаусу, який втік до Молдови після затримання рівно рік тому детективами Національного антикорупційного бюро за підозрою в хабарництві.

Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві Чауса в Молдові. Чауса викрили у серпні минулого року в Києві на хабарі в 150 тис. дол.

Згодом виявилось, що Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.