Молдова, Україна й Грузія підпишуть декларацію про перспективи євроінтеграції
Підписання відбудеться 2 березня в рамках міжпарламентської Конференції "Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки", повідомляє "Укрінформ".
У рамках конференції обговорюватимуться не лише питання синхронізації дій для протидії регіональним викликам безпеки, а й проблеми в сфері оборони, енергетичної інфраструктури та поглиблення процесів європейської інтеграції.
"Перш за все, ми обговоримо нинішню ситуацію в регіоні, уявімо варіанти врегулювання існуючих проблем для подальшої синхронізації дій держав регіону, зокрема, Молдови, Грузії та України з метою протидії регіональним викликам безпеки. Обговоримо також питання оборони, реалізації проектів, пов'язаних з розвитком енергетичної інфраструктури, здійснення реформ і поглиблення процесів європейської інтеграції наших країн", - зазначив спікер парламенту Молдови Андріан Канду.
Перша міжпарламентська конференція "Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки" проводиться з ініціативи голів парламентів Молдови (Андріан Канду), України (Андрій Парубій) і Грузії (Іраклій Кобакідзе) в партнерстві з Атлантичною Радою.
У форумі візьмуть участь представники Європарламенту, Конгресу США, Північноатлантичного альянсу НАТО, Євразійського Центру, Атлантичної Ради, а також відомі міжнародні експерти і політологи.
Нагадаємо, що України, Грузії та Молдови, які заявляли про бажання вступити в ЄС, немає в плані розширення організації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі