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Молдова відкликала посла з Росії

В російському МЗС здивовані
Уряд Молдови на засіданні в середу, 1 березня, прийняв рішення відкликати свого посла з Росії Дмитра Брагіша
Молдова відкликала посла з Росії Дмитро Брагіш Фото: ЕРА

Ініціатива відкликати посла була представлена заступником міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Даніелою Морарь, повідомляє Moldpres.

Чиновниця не пояснила, чому було прийнято таке рішення.

У коментарі ТАСС заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що рішення про відкликання посла Молдови стало несподіванкою для Москви: "Ця звістка дещо несподівана. Напевно, про причини такого рішення треба питати в Кишиневі".

Дмитро Брагіш був призначений послом Молдови в Росії 27 листопада 2015 року. Брагіш займав пост прем'єр-міністра Молдови в 1999-2001 рр.

Нагадаємо, що президент Молдови Ігор Додон після інавгурації здійснив свій перший офіційний візит до Москви, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час переговорів лідер Молдови висловився за активізацію торговельних відносин з Росією і заявив про анулювання угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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01 03 2017 23:23
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