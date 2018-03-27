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Молдова видворила трьох російських дипломатів

Вони мають сім днів, щоб покинути країну
Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.
Молдова видворила трьох російських дипломатів Фото: cotidianul.ro

Про це повідомляється на сайті МЗС Молдови.

Згідно із заявою міністерства, троє дипломатів, які працюють у посольство РФ в Республіці Молдова, оголошені персонами нон грата і повинні залишити країну протягом 7 днів.

Повідомляється, рішення влади Молдови прийнято на знак солідарності з Великою Британією та після висновків Європейської ради від 23-24 березня 2018 року.

Нагадаємо, уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.

11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.

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27 03 2018 17:51
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