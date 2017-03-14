Молдова вимагає в Росії вивести свої війська з Придністров'я

Представники РФ та Молдови заявили, що зацікавлені в діалозі

Молдова наполягає на виведення російських військ зі своєї території.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ліліан Дарій на переговорах з заступником міністра закордонних справ РФ Грігорієм Карасіним.

Співрозмовники підтвердили зацікавленість у розвитку діалогу на різних рівнях для подолання проблем, що існують у відносинах Молдови з Росією, і в активізації взаємовигідного співробітництва, інформує "Інтерфакс-Україна".

Послу РФ в Молдові минулого тижня була вручена нота з приводу інцидентів на кордоні щодо молдавських чиновників.

Говорячи про переговорний процес щодо придністровського врегулювання, дипломати наголосили на необхідності якнайшвидшого вирішення проблем, з якими стикаються жителі правого і лівого берегів Дністра.

Відзначимо, що Придністров'я відмовилося від обговорення особливого статусу у складі Молдови.

У свою чергу голова ОБСЄ Себастьян Куртц виступив на підтримку особливого статусу Придністров'я.

Нагадаємо, що навесні минулого року "влада" невизнаного Придністров'я звернулася до Росії за фінансовою допомогою, щоб погасити борги із зарплат у бюджетній сфері.