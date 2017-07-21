Молдова вимагає від Москви вивести російські війська з країни
За відповідний документ проголосував 61 депутат із 101. Як йдеться в документі, перебування на території країни російських військ є загрозою для суверенітету, цілісності і незалежності Молдови, повідомляє місцеве видання Noi.md.
"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з Російської Федерації є постійною загрозою на адресу країни. Парламент закликає міжнародних посередників і спостерігачів ініціювати політичні дискусії про перетворення чинного миротворчого механізму в громадянську місію з міжнародним мандатом", – зазначається в декларації.
У свою чергу депутати від опозиційної Партії соціалістів, яка підтримує проросійський курс, в знак протесту покинули сесійний зал, заявивши, що "цей документ є геополітичною провокацією в кінці сесії парламенту".
Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.
Тоді Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.
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