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Молдова вимагає від Москви вивести російські війська з країни

Депутати від опозиційної Партії соціалістів, яка підтримує проросійський курс, назвали документ геополітичною провокацією
Парламент Молдови у п’ятницю, 21 липня, більшістю голосів підтримав декларацію з вимогою вивести російські війська з території так званої "Придністровсьої молдовської республіки".
Молдова вимагає від Москви вивести російські війська з країни Фото: focus.ua

За відповідний документ проголосував 61 депутат із 101. Як йдеться в документі, перебування на території країни російських військ є загрозою для суверенітету, цілісності і незалежності Молдови, повідомляє місцеве видання Noi.md.

"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з Російської Федерації є постійною загрозою на адресу країни. Парламент закликає міжнародних посередників і спостерігачів ініціювати політичні дискусії про перетворення чинного миротворчого механізму в громадянську місію з міжнародним мандатом", – зазначається в декларації.

У свою чергу депутати від опозиційної Партії соціалістів, яка підтримує проросійський курс, в знак протесту покинули сесійний зал, заявивши, що "цей документ є геополітичною провокацією в кінці сесії парламенту".

Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.

Тоді Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.

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