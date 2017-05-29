Молдова висилає з країни 5 російських дипломатів

Молдова висилає з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в МЗС Молдови.

Крім того, цю інформацію підтвердили молдовському виданню Realitatea.md у прес-службі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції.

Зауважується, що посол Росії в Кишиневі Фаріт Мухаметшин підтвердив цю інформацію, але імена дипломатів не назвав.

Дипломати оголошені персонами нон ґрата, їм наказано покинути країну протягом 24 годин.

За інформацією видання NewsMaker, один з цих дипломатів – помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін.

Він є фігурантом справи колишнього депутата від Демпартії Юрія Болбочану, якого звинувачують у шпигунстві та державній зраді. За версією прокуратури, він передавав Грудіну секретну інформацію.

Нагадаємо, що 26 травня влада Естонії вислала двох російських дипломатів. Персонами нон ґрата оголошено генеральн