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Молдова висилає з країни 5 російських дипломатів

Дипломати оголошені персонами нон ґрата, їм наказано покинути країну протягом 24 годин
Молдова висилає з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.
Молдова висилає з країни 5 російських дипломатів Фото: cotidianul.ro

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в МЗС Молдови.

Крім того, цю інформацію підтвердили молдовському виданню Realitatea.md у прес-службі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції.

Зауважується, що посол Росії в Кишиневі Фаріт Мухаметшин підтвердив цю інформацію, але імена дипломатів не назвав.

Дипломати оголошені персонами нон ґрата, їм наказано покинути країну протягом 24 годин.

За інформацією видання NewsMaker, один з цих дипломатів – помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін.

Він є фігурантом справи колишнього депутата від Демпартії Юрія Болбочану, якого звинувачують у шпигунстві та державній зраді. За версією прокуратури, він передавав Грудіну секретну інформацію.

Нагадаємо, що 26 травня влада Естонії вислала двох російських дипломатів.  Персонами нон ґрата оголошено генеральн

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