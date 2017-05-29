Молдова висилає з країни 5 російських дипломатів
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в МЗС Молдови.
Крім того, цю інформацію підтвердили молдовському виданню Realitatea.md у прес-службі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції.
Зауважується, що посол Росії в Кишиневі Фаріт Мухаметшин підтвердив цю інформацію, але імена дипломатів не назвав.
Дипломати оголошені персонами нон ґрата, їм наказано покинути країну протягом 24 годин.
За інформацією видання NewsMaker, один з цих дипломатів – помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін.
Він є фігурантом справи колишнього депутата від Демпартії Юрія Болбочану, якого звинувачують у шпигунстві та державній зраді. За версією прокуратури, він передавав Грудіну секретну інформацію.
Нагадаємо, що 26 травня влада Естонії вислала двох російських дипломатів. Персонами нон ґрата оголошено генеральн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану