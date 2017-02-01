Молдова з 1 січня знову дозволила ввезення українських продуктів

Молдова з 1 січня скасовує мито на ряд категорій української продукції.

"Хороші новини з Кишинева: Молдова підтвердила, що не продовжить обмежувальні заходи-квоти з 1 січня 2017", - повідомив віце-прем'єр Степан Кубів під час візиту в Кишинів у листопаді минулого року.

Віце-прем'єр і міністр економіки Молдови Октавіан Калмик підтвердив молдавським ЗМІ інформацію про скасування мита, інформує "Новое время".

"Звичайно, Молдова не буде продовжувати дію обмежувальних торговельних заходів щодо імпорту окремих категорій української продукції в 2017 році", - сказав Калмик.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів Молдови прийняв рішення про тимчасову заборону на ввезення з України м'яса, препаратів, продуктів і субпродуктів тваринного походження від тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, а також сировини для фуражу.

13 травня Молдова опублікувала постанову про обмеження імпорту українських товарів. Наприкінці квітня уряд Молдови запровадив захисні квоти і мита на тваринницьку продукцію та цемент українського виробництва. Введення квот в уряді Молдови пояснили запитом з боку місцевих виробників. Рішення набуло чинності з дня публікації і діятиме до 31 грудня 2016 року.