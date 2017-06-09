Молдовська армія все одно візьме участь у військових навчаннях в Україні, - уряд
"Рішення пана президента не завадить участі Національної армії у військових навчаннях в Україні, оскільки рішення уряду відповідає законодавству. Так, Національна армія візьме участь в цих навчаннях, згідно з рішенням уряду", - повідомила прес-секретар уряду Стелла Ністор виданню Deschide.
Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.
У середу уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.
Однак Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.
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