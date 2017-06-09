Молдовська армія все одно візьме участь у військових навчаннях в Україні, - уряд

Молдовські військові візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях в Україні незалежно від рішення президента Ігоря Додона.

"Рішення пана президента не завадить участі Національної армії у військових навчаннях в Україні, оскільки рішення уряду відповідає законодавству. Так, Національна армія візьме участь в цих навчаннях, згідно з рішенням уряду", - повідомила прес-секретар уряду Стелла Ністор виданню Deschide.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.

У середу уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.

Однак Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.