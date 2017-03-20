Молдовського чиновника затримали через шпигунство на користь Росії

Беручи до уваги події в Україні, не виключається можлива участь офіцерів російських спецслужб в організації або підтримці подій, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні

У Молдові затримали екс-депутата Юрія Болбочану за звинуваченнями у шпигунстві й зраді Батьківщині на користь Росії.

Колишнього члена Демпартії затримали після обшуків, які силовики проводили у нього вдома 17 березня. Який процесуальний статус у затриманого - підозрюваний він чи обвинувачений - співрозмовники сказати не змогли. Про це повідомляє видання NM.

У постанові прокуратури про проведення обшуку (датована 25 лютого) зазначено, що кримінальне переслідування розпочато влітку минулого року у відповідність до ст. 337 "Зрада Батьківщині" і ст. 338 "Шпигунство" КК Молдови. Справу веде прокуратура з боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ. З постанови ясно, що йдеться про зв'язок Болбочану з помічником військового аташе посольства Росії в Молдові Олександром Грудіним.

У постанові зазначається, що під час своїх зустрічей вони робили "суворі заходи з конспірації".

"Беручи до уваги події в Україні, не виключається можлива участь офіцерів російських спецслужб в організації або підтримці подій, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні", - наголошується в документі прокуратури.

Проведення обшуків вдома в екс-депутата в постанові обґрунтовується необхідністю вилучення інформації, яка стосується засобів комунікації між цими людьми, мобільних телефонів, засобів фінансування та іншої інформації, яка може бути корисна для кримінального переслідування.

Ім'я екс-депутата парламенту Юрія Болбочану фігурувало в справі про підкуп молдавських парламентаріїв від партій правлячої коаліції в 2014 році. Наццентр з боротьбі з корупцією (НЦБК) і Антикорупційна прокуратура тоді повідомили про затримання на гарячому двох осіб, підозрюваних у спробі підкупу депутатів Коаліції проєвропейського правління.

Нагадаємо, минулого тижня президент Молдови Ігор Додон звернувся до Москви з проханням запровадити систему подвійного громадянства для своїх співвітчизників.