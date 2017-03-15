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Молдовський суд продовжив арешт судді Чауса

Арешт Чаусу продовжили у зв'язку з незаконним перетином кордону
У Молдові суд за клопотанням місцевої прокуратури у вівторок, 14 березня, продовжив термін утримання під вартою судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса на 10 діб.
Молдовський суд продовжив арешт судді Чауса Фото: tsn.ua

Відповідну інформацію підтвердив прес-секретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ярослав Гордієвич, інформує LIGA.net.

Він уточнив, що арешт Чаусу продовжили у зв'язку з незаконним перетином кордону. У той же час молдавська сторона поки не розглядала подання України про арешт і екстрадицію судді, додав Гордієвич.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

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