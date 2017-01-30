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Молодь не хоче працювати на державних роботах через низькі зарплати

З 1 січня зарплати в системі держслужби в середньому зросли на 15%
В Україні спостерігається відтік молодих кадрів з державної служби через низькі зарплати.
Молодь не хоче працювати на державних роботах через низькі зарплати Фото:radiosvoboda.org

"Відтік молодих, талановитих кадрів має місце, приховувати не буду. Існує багато можливостей для активних чиновників знайти нову роботу, наприклад, у міжнародних проектах, які працюють потім з тими ж органами державної влади, отримуючи таку зарплату, з якою зарплата держслужбовця не витримує порівняння", - розповів держсекретар Кабінету міністрів Володимир Бондаренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновника, з цієї причини, зокрема, співробітники секретаріату Кабміну йдуть у приватні компанії.

Бондаренко додав, що з 1 січня зарплати в системі держслужби в середньому зросли на 15%.

"Матеріальна мотивація в чистому вигляді, звичайно ж, дуже важлива, але ми можемо використовувати й інші інструменти: мотивувати фахівців перспективою підвищення кваліфікації, що дає можливість підвищення по службі і, як наслідок, зростання зарплати", - зазначив держсекретар.

За його словами, реформа держслужби передбачає великі зарплати для нових кадрів, але ця ідея не подобається більшій частині населення, яка вважає, що держслужбовці не повинні отримувати достойні гроші.

"Я думаю, що популяризуючи державну службу, очищаючи її від клейма корупції, ми зможемо переконати суспільство у важливості гідної зарплати для людей, які причетні до формування та реалізації політики держави", - сказав Бондаренко.

Раніше повідомляли, що посадові оклади держслужбовців та інших категорій працівників держорганів зростуть в середньому на 15%, а мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до закону "Про держслужбу".

 
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30 01 2017 11:00
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