Молоде покоління українців остаточно втрачене для Росії, - Волкер
Про це на Брюсельському форумі заявив спеціальний представник США щодо України Курт Волкер, інформує "Радіо Свобода".
За його словами, все змінив напад на Україну, анексія Криму та окупація українського сходу, яка нині продовжується.
Таким чином, як підкреслив Волкер, Росія отримала "більш об’єднану, більш націоналістичну та орієнтовану на Захід та антиросійську Україну".
На переконання спецпредставника США, ця тенденція "поглиблюється з кожним днем", а молоде покоління українців для Росії втрачене остаточно, оскільки вони "сприймають її як агресора та окупанта".
Волкер додав, що в разі, якщо Росія хоче досягти цілей щодо впливу та наближення України до себе, "то починати слід із виведення військ зі Східної України".
Нагадаємо, Волкер наголошує, що Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України та розпуск незаконних структур "ДНР" та "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції