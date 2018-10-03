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Молоде покоління українців остаточно втрачене для Росії, - Волкер

За словами Волкера, молоді українці сприймають Росію "як агресора та окупанта"
Росія хотіла б бачити в Україні проросійський уряд та відновити те, що вона називає "нормальною ситуацією", але отримала протилежне.
Молоде покоління українців остаточно втрачене для Росії, - Волкер Фото: з вільних джерел

Про це на Брюсельському форумі заявив спеціальний представник США щодо України Курт Волкер, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, все змінив напад на Україну, анексія Криму та окупація українського сходу, яка нині продовжується.

Таким чином, як підкреслив Волкер, Росія отримала "більш об’єднану, більш націоналістичну та орієнтовану на Захід та антиросійську Україну".

На переконання спецпредставника США, ця тенденція "поглиблюється з кожним днем", а молоде покоління українців для Росії втрачене остаточно, оскільки вони "сприймають її як агресора та окупанта".

Волкер додав, що в разі, якщо Росія хоче досягти цілей щодо впливу та наближення України до себе, "то починати слід із виведення військ зі Східної України".

Нагадаємо, Волкер наголошує, що Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України та розпуск незаконних структур "ДНР" та "ЛНР".
 

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10 03 2018 15:24
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