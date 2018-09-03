СПОРТ НОВИНИПівзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков обраний гравцем тижня в Лізі Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молодий футболіст "Динамо" став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи, - ВІДЕО
УЄФА назвала молодого українця кращим
На офіційному сайті УЄФА завершилося голосування за найкращого гравця тижня Ліги Європи.
Перемогу отримав півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, набравши 60% голосів. У матчі з "Лаціо" (2:2) Циганков забив гол і зробив асист.
На другому місці Генріх Мхітарян (33%), на третьому – Валон Беріша (4%), на четвертому – Марсело з "Ліона" (3%).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 03 2018 20:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф