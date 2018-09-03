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Молодий футболіст "Динамо" став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи, - ВІДЕО

УЄФА назвала молодого українця кращим
Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков обраний гравцем тижня в Лізі Європи.
Молодий футболіст "Динамо" став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи, - ВІДЕО

На офіційному сайті УЄФА завершилося голосування за найкращого гравця тижня Ліги Європи.

Перемогу отримав півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, набравши 60% голосів. У матчі з "Лаціо" (2:2) Циганков забив гол і зробив асист.

На другому місці Генріх Мхітарян (33%), на третьому – Валон Беріша (4%), на четвертому – Марсело з "Ліона" (3%).

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09 03 2018 20:41
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