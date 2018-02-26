МОН наполягає на відновленні навчання в медвиші Богомольця

Міністерство освіти та науки наголошує на неприпустимості зриву освітнього процесу в Національному медичному університеті імені Богомольця.

Відповідна заява розміщена на сайті Міністерства освіти та науки.

"Міністерство освіти і науки України сьогодні, 26 лютого, отримало інформацію про те, що адміністративним шляхом – через закриття будівель – студенти НМУ імені О.О. Богомольця були позбавлені можливості продовжувати навчання. МОН як головний ЦОВВ, що відповідальний за освіту і науку, вважає неприпустимим зрив освітнього процесу, що відбувається адміністративним шляхом в НМУ імені О.О. Богомольця, який перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров’я", - йдеться у заяві.

Як нагадали у МОН, раніше студенти НМУ імені О.О. Богомольця заявили, що, прийшовши на пари до університету, "побачили зачинені корпуси з ланцюгами та розгублених викладачів".

"МОН наголошує, що для студентів, які бажають навчатися, мають бути створені умови для нормального навчального процесу. Студенти не можуть і не мають страждати від жодних конфліктів, зокрема управлінських", - підкреслюється у заяві.

У цьому зв'язку Міністерство освіти і науки нагадує, що відповідно до статті 44 Конституції України «ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку».

МОН також звернулося до керівництва вишу з вимогою виконати свої обов’язки та поновити освітній процес, створивши умови для навчання студентів.

Вчора студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк.

Комітет зі страйку вимагає від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради і прем'єр-міністра – "негайно створити комісію з розслідування зловживань керівництвом МОЗ" і "на час розслідування відсторонити від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов'язків її заступників".

Вони також вимагають від Уляни Супрун скасувати наказ про звільнення ректора НМУ імені Богомольця Катерини Амосової та призначення в. о. ректора університету Михайла Захараша, а також негайно забезпечити проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-1. Стоматологія".

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту.

У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.