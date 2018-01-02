МОН спростувало новину про скасування батьківських комітетів у школі

Однак зміни у системі створення батьківських комітетів все-таки будуть.

Міністерство освіти та науки України заперечило скасування батьківських комітетів у школах – наразі йде процес законодавчих змін задля реформування правил їх створення та взаємодії зі школою.

У МОН наголосили, що відомство не має таких повноважень, аби скасувати органи батьківського самоврядування у школах.

Про це інформує "Новое время".

Таке роз'яснення тонкощів законодавчих змін відомство Лілії Гриневич дало у відповідь на заяву, що МОН нібито скасувало наказ про діяльність батьківських комітетів у загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідну заяву поширив засновник ГО Основи свідомості‎ Віталій Фурманюк з посиланням на відповідь МОН.

"Накази, що втратили чинність (№ 440 та 205), були складовою "старого" законодавства та за своєю правовою природою мали рекомендаційний характер і не містили жодних загальнообов’язкових норм", - нагадали у Гриневич, підкресливши, що МОН не має повноважень на скасування батьківських комітетів.

Однак все ж зміни щодо цього питання наразі розробляються.

Зокрема, у новому Законі Про загальну середню освіту буде деталізовано порядок створення органу батьківського самоврядування та його відносин і взаємодії зі школою та її засновником (місцевими органами самоврядування).

У МОН вже пишуть необхідний закон та планують подати його на розгляд Верховної Ради протягом цього року.

"Однак сьогодні рішення про створення батьківських та/або учнівських комітетів (як органів управління закладом) все ще приймає сам заклад на загальних зборах (конференції) трудового колективу", - йдеться в повідомленні.

Через це наявність (відсутність) відповідних органів не залежить від бажання батьків або учнів. Саме це має змінити новий закон.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ, який скасовує діяльність батьківських комітетів у школах, йдеться у відповіді Міносвіти на запит громадського активіста Віталія Фурманюка.