Монетизацію субсидій проводитимуть у три етапи
"Перший етап включатиме монетизацію розрахунків за субсидіями на рівні підприємств - надавачів послуг. На другому етапі - підготовка системи до проведення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидиантов і їх верифікація тощо). І нарешті, на третьому етапі - монетизація субсидій на рівні домогосподарств", - написав заступник міністра фінансів Сергій Марченко у своїй статті для ZN.UA.
За словами Марченка, зараз ми перебуваємо на першому етапі, який вводить з нового року монетизацію субсидій на рівні надавачів послуг. Метою цих змін є перехід на прозорі і своєчасні розрахунки "живими" грошима за субсидіями між державою та виконавцями послуг.
Після опалювального сезону 2017-2018 років планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств-надавачів послуг. Такий крок забезпечить ще одну передумову для переходу до вільного ринку - створить можливості для підприємств, які хочуть працювати з населенням, і відкриє шлях до прямого перерахування субсидій домогосподарствам, які самостійно зможуть розраховуватися за комунальні послуги, йдеться також у повідомленні.
"На практиці це буде працювати наступним чином: перерахування субсидії Держказначейство буде здійснювати безпосередньо без будь-яких протоколів. Субсидії будуть перераховуватися за фактично спожиті енергоносії і надані послуги, що дозволить уникнути ситуацій, коли, наприклад, виконавці отримують більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства. Крім того, будуть чітко встановлені терміни проведення розрахунків - до 24-го числа кожного місяця, що буде гарантувати своєчасність оплати. І при цьому виконавці послуг зможуть обирати найбільш конкурентного постачальника енергоносіїв і розраховуватися з ними "живими" грошима від субсидій", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні перепризначено субсидії понад 6,5 млн українських родин.
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