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Moody's підвищило рейтинги шести українських банків

Підвищено рейтинг націоналізованого "Приватбанку", державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку"
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги шести українських банків слідом за недавнім підвищенням суверенного рейтингу України.
Moody Фото: forbes.kz

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає УНІАН.

Як наголошується, у тому числі до рівня "Caa2" з позитивним прогнозом підвищено рейтинг націоналізованого "Приватбанку", державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Рейтинг "Райффайзен Банку Аваль" підвищено до рівня "Caa1" з позитивним прогнозом, банку "Південний" - до "Caa3" з позитивним прогнозом, "Промінвестбанку" - до "Caa2" зі стабільним прогнозом.

Як повідомлялося, агентство Moody's Investors Service, що входить в трійку найбільших рейтингових агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" і вперше за тривалий час видало позитивний прогноз для нашої держави.

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30 08 2017 20:36
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