БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги шести українських банків слідом за недавнім підвищенням суверенного рейтингу України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Moody's підвищило рейтинги шести українських банків
Підвищено рейтинг націоналізованого "Приватбанку", державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку"
Фото: forbes.kz
Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає УНІАН.
Як наголошується, у тому числі до рівня "Caa2" з позитивним прогнозом підвищено рейтинг націоналізованого "Приватбанку", державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".
Рейтинг "Райффайзен Банку Аваль" підвищено до рівня "Caa1" з позитивним прогнозом, банку "Південний" - до "Caa3" з позитивним прогнозом, "Промінвестбанку" - до "Caa2" зі стабільним прогнозом.
Як повідомлялося, агентство Moody's Investors Service, що входить в трійку найбільших рейтингових агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" і вперше за тривалий час видало позитивний прогноз для нашої держави.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 08 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles