Moody's підвищило суверенний рейтинг України до "Саа1"
Прогноз рейтингів змінено з "позитивний" на "стабільний", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Рейтинг за єврооблігаціями, випущеними під час реструктуризації у 2015 році, підтверджено на рівні "Ca".
За даними агентства, зазначені рейтинги відображають стабільне низьке зростання економіки, поступовий прогрес у реформах, істотний суверенний борг в інвалюті та залежність країни від офіційного фінансування в умовах зовнішньої нестабільної ситуації на зовнішньому борговому ринку.
Як повідомлялося, рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками засідання 18 грудня затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by (SBA). Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) буде надано відразу, тоді як решту коштів - за підсумками піврічних переглядів.
За даними МВФ, це забезпечить підтримку економічної політики влади у 2019 році та сприятиме утриманню макроекономічної та фінансової стабільності. Окремим пріоритетом нової програми є подальший прогрес в антикорупційних реформах, зокрема початок роботи Вищого антикорупційного суду.
Додамо, за 11 місяців державний бюджет України виконано на 100,2%.
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