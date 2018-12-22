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Moody's підвищило суверенний рейтинг України до "Саа1"

Зазначені рейтинги відображають стабільне низьке зростання економіки
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило суверенний рейтинг України в національній та іноземній валютах до "Caa1" з "Caа2".
Moody Фото:ukr.media

Прогноз рейтингів змінено з "позитивний" на "стабільний", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рейтинг за єврооблігаціями, випущеними під час реструктуризації у 2015 році, підтверджено на рівні "Ca".

За даними агентства, зазначені рейтинги відображають стабільне низьке зростання економіки, поступовий прогрес у реформах, істотний суверенний борг в інвалюті та залежність країни від офіційного фінансування в умовах зовнішньої нестабільної ситуації на зовнішньому борговому ринку.

Як повідомлялося, рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками засідання 18 грудня затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by (SBA). Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) буде надано відразу, тоді як решту коштів - за підсумками піврічних переглядів.

За даними МВФ, це забезпечить підтримку економічної політики влади у 2019 році та сприятиме утриманню макроекономічної та фінансової стабільності. Окремим пріоритетом нової програми є подальший прогрес в антикорупційних реформах, зокрема початок роботи Вищого антикорупційного суду.

Додамо, за 11 місяців державний бюджет України виконано на 100,2%.

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22 12 2018 20:30
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