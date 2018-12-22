Moody's підвищило суверенний рейтинг України до "Саа1"

Прогноз рейтингів змінено з "позитивний" на "стабільний", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рейтинг за єврооблігаціями, випущеними під час реструктуризації у 2015 році, підтверджено на рівні "Ca".

За даними агентства, зазначені рейтинги відображають стабільне низьке зростання економіки, поступовий прогрес у реформах, істотний суверенний борг в інвалюті та залежність країни від офіційного фінансування в умовах зовнішньої нестабільної ситуації на зовнішньому борговому ринку.

Як повідомлялося, рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками засідання 18 грудня затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by (SBA). Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) буде надано відразу, тоді як решту коштів - за підсумками піврічних переглядів.

За даними МВФ, це забезпечить підтримку економічної політики влади у 2019 році та сприятиме утриманню макроекономічної та фінансової стабільності. Окремим пріоритетом нової програми є подальший прогрес в антикорупційних реформах, зокрема початок роботи Вищого антикорупційного суду.