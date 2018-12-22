Moody's підвищило суверенний рейтинг України, все ще оцінюючи боргові зобов'язання як ризиковані

Прогноз рейтингів також змінений з "позитивного" на "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний рейтинг України в національній та іноземній валютах до "Caa1" з "Саа2".

Зазначимо, що рейтинг Саа1 за класифікацією Moody's означає, що боргові зобов'язання вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.

Прогноз рейтингів також змінений з "позитивного" на "стабільний".

Рейтинг за єврооблігаціями, випущеними в ході реструктуризації в 2015 році, підтверджений на рівні "Ca".

Рейтинг підвищено у світлі домовленості України і МВФ за новою кредитною програмою, що зменшує ризик дефолту. Експерти очікують також, що реформи будуть сприяти поступовому зниженню корупції. Очікують також, що Україна буде поступово поліпшувати свою стійкість до тривалого конфлікту з Росією.

Moodys стверджує, що незважаючи на те, що зовнішня позиція України поліпшується, її зовнішня вразливість залишається високою, і офіційна фінансова підтримка вирішальною мірою залежить від згоди МВФ на економічну політику, що проводиться урядом.

"Крім того, країна як і раніше сильно схильна до ризику відновлення геополітичної конфронтації і безладного політичного переходу, а також зміни керівництва, що може призвести до затримки або часткового зміни ходу реформ", - сказано в повідомленні.

Нещодавнє захоплення Росією українських військових кораблів і моряків на цих кораблях, ймовірно, мало вплине на і без того високі геополітичні ризики України, якщо не відбудеться подальша ескалація, що, на думку Moody's, малоймовірно.

Moody's відзначило, що фактична блокада українських портів на Азовському морі послідувала за місяцями посилюваного втручання у пов'язані з Україною морські перевезення, що проходять через Керченську протоку.

"Введення Україною обмеженого військового положення після цього інциденту зробило дуже незначний вплив на довіру споживачів або інвесторів, про що свідчить дуже короткий сплеск знецінення гривні, який змінився протягом декількох днів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання 18 грудня затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд доларів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою stand-by на суму близько 1,4 млрд дол.