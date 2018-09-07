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Moody's поліпшило прогноз щодо банківської системи України

Агентство очікує на підвищення кредитоспроможності фінустанов у наступні 12-18 місяців
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз щодо банківської системи України зі "стабільного" до "позитивного".
Moody Фото: profi-forex.org

"Економіка України продовжить поступово відновлюватися, що стимулюватиме попит на нові кредити, підвищуватиме здатність позичальників обслуговувати залучені позики. Крім того, після того як банки визнали більшість проблемних кредитів, відрахування до резервів мають знизитися, що сприяє поліпшенню результатів діяльності фінустанов", – цитує "Інтерфакс-Україна" віце-президента агентства Лева Дорфа.

Moody's, зокрема, очікує, що в цьому році зростання економіки України прискориться до 3,5% з 2,5% на тлі відновлення інвестицій, що, в свою чергу, призведе до активізації кредитування: згідно з прогнозами Moody's, зростання обсягу кредитування підвищиться до 10% протягом наступних двох років з 7% у 2017 році.

Водночас якість активів має покращитися за рахунок поліпшення їх обслуговування і скорочення обсягу проблемних кредитів до 47% до кінця 2019 року за рахунок реструктуризації або списання заборгованості, що не потребує постійного обслуговування.

Частка проблемних кредитів у банківській системі України станом на 1 червня 2018 року становила 56,09%, що на 0,1 процентного пункту менше, ніж місяцем раніше. Обсяг кредитного портфеля при цьому зріс на 0,19% – до 1,121 трлн грн.

З початку 2018 року частка проблемних кредитів збільшилася на 1,55%, обсяг портфеля – на 2,75%.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України 2018 року.

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09 07 2018 21:25
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