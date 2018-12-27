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Moody's поліпшило рейтинги чотирьох українських банків

Прогноз за рейтингами переглянуто на "стабільний" з "позитивного"
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило рейтинги "Укрексімбанку", "Ощадбанку", "ПриватБанку" і банку "Південний" слідом за підвищенням суверенного рейтингу в національній та іноземній валютах до "Caa1" з "Caа2".
Moody Фото: forbes.kz

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Рейтингові дії також відображають поліпшення автономної кредитоспроможності банків і очікування агентства щодо поліпшення якості їхніх активів і підвищення прибутковості. Крім того, зниження геополітичного ризику підвищило стабільність банківських депозитів.

Водночас Moody's відзначає, що макроекономічні умови для зазначених фінустанов залишаються "дуже слабкими".

Стосовно "Укрексімбанку" агентство поліпшило базову і скориговану базову оцінку кредитоспроможності (BCA) до "caa1" з "caa2", оцінку ризику контрагентів банку - до "B3 (cr)" з "Caa1 (cr)", рейтинг ризику контрагентів - до "B3 "з" Caa1", рейтинг непріоритетного субординованого боргу банку – до "Caa2" з "Caa3", рейтинг старшого незабезпеченого боргу – до "Caa1"з "Caa2", рейтинг депозитів в інвалюті – до "Caa2" з "Caa3", у нацвалюті - до "Caa1" з "Caa2".

"ПриватБанку" підвищено базову і скориговано базову оцінка кредитоспроможності до "caa1" з "caa3", оцінка ризику контрагентів банку - до "B3 (cr)" з "Caa1 (cr)", рейтинг ризику контрагентів - до "B3" з "Caa1", рейтинг депозитів в інвалюті - до "Caa2" з "Caa3", в нацвалюті - до "Caa1" з "Caa2".

"Ощадбанку" базова і скоригована базова оцінка кредитоспроможності підвищена до "caa1" з "caa2", оцінку ризику контрагентів банку - до "B3 (cr)" з "Caa1 (cr)", рейтинг ризику контрагентів - до "B3" з "Caa1", національний рейтинг ризику контрагентів - до "Baa1.ua" з "Baa3.ua", рейтинг старшого незабезпеченого боргу - до "Caa1" з "Caa2", національний рейтинг старшого незабезпеченого боргу - до "Ba1.ua" з "B1.ua", рейтинг депозитів в інвалюті - до "Caa2" з "Caa3" і в нацвалюті - до "Caa1" з "Caa2", національний рейтинг депозитів - до "Ba1.ua" з "B1.ua".

Щодо банку "Південний": базову і скориговану базову оцінку кредитоспроможності підвищено до "caa1" з "caa2", оцінку ризику контрагентів банку - до "B3 (cr)" з "Caa1 (cr)", рейтинг ризику контрагентів - до "B3" з "Caa1", національний рейтинг ризику контрагентів – до "Baa1.ua" з "Baa3.ua", рейтинг депозитів в інвалюті – до "Caa2" з "Caa3" і в нацвалюті – до "Caa1" з "Caa2", національний рейтинг депозитів - до "Ba2.ua" з "B1.ua".

Прогноз за рейтингами переглянуто на "стабільний" з "позитивного".

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27 12 2018 21:15
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