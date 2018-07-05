Мораторій на продаж землі позбавляє Україну мільярдів доларів доходів, - Світовий банк
"Безумовні переваги української економіки не реалізовані через мораторій. Агросектор, який є лідером експорту соняшникової олії, сформований при Радянському Союзі, зараз не може розвиватися і стримувати корупцію", - заявила вона в інтерв'ю Bloomberg, передає "Економічна правда".
Кахконен зазначила, що 6,9 млн землевласників - кожен шостий українець - отримують за здачу в оренду своїх земель найнижчу плату в Європі, у той час як якість сільськогосподарських ґрунтів в Україні - одна з кращих у всьому світі.
Також вона припустила, що уряд уникає скасування мораторію через побоювання втратити виборців перед виборами 2019 року - в українському суспільстві все ще не сформувалася спільна точка зору з цього питання. Крім того, ряд чиновників і бізнесменів організували лобі, оскільки мораторій дозволяє їм створювати непрозорі схеми використання сільськогосподарських угідь.
"Політики бачать тезу про мораторій на "захист селян" як засіб для отримання виборчих дивідендів", - заявив з цього приводу заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.
При цьому, згідно з прогнозами Світового банку, ціни на продаж землі в Україні можуть зрости до 3-3,5 тисяч доларів за гектар, у той час як зараз ціна становить 1-1,5 тисяч доларів.
Нагадаємо, на початку грудня Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Верховна Рада підтримала в цілому закон № 7350 про подовження на рік мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
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