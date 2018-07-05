Мораторій на продаж землі позбавляє Україну мільярдів доларів доходів, - Світовий банк

Агросектор є основною перевагою української економіки, і мораторій обмежує його зростання, впевнені в СБ

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.

"Безумовні переваги української економіки не реалізовані через мораторій. Агросектор, який є лідером експорту соняшникової олії, сформований при Радянському Союзі, зараз не може розвиватися і стримувати корупцію", - заявила вона в інтерв'ю Bloomberg, передає "Економічна правда".

Кахконен зазначила, що 6,9 млн землевласників - кожен шостий українець - отримують за здачу в оренду своїх земель найнижчу плату в Європі, у той час як якість сільськогосподарських ґрунтів в Україні - одна з кращих у всьому світі.

Також вона припустила, що уряд уникає скасування мораторію через побоювання втратити виборців перед виборами 2019 року - в українському суспільстві все ще не сформувалася спільна точка зору з цього питання. Крім того, ряд чиновників і бізнесменів організували лобі, оскільки мораторій дозволяє їм створювати непрозорі схеми використання сільськогосподарських угідь.

"Політики бачать тезу про мораторій на "захист селян" як засіб для отримання виборчих дивідендів", - заявив з цього приводу заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.

При цьому, згідно з прогнозами Світового банку, ціни на продаж землі в Україні можуть зрости до 3-3,5 тисяч доларів за гектар, у той час як зараз ціна становить 1-1,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, на початку грудня Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Верховна Рада підтримала в цілому закон № 7350 про подовження на рік мораторію на продаж сільськогосподарських земель.