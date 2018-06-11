Мораторій на землю може коштувати Україні 2-75 тис євро на людину

У Мін'юсті кажуть, що "рішення ЄСПЛ для України - це не рекомендація, це вказівка"

Якщо проблема мораторію не буде вирішена вчасно, то Європейський Суд з прав людини перейде до призначення грошової компенсації - від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову.

Про це на круглому столі "Конституційне право власності на землю" заявила представник Міністерства юстиції, начальник Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Аліcа Пєтухова, пише "Економічна правда".

За її словами, рішення ЄСПЛ по справі "Зеленчук та Цицюра проти України" не дає Україні вибору, виконувати рішення ЄСПЛ чи ні.

"Україна має виконати це рішення, причому зробити це "належним чином", - заявила Пєтухова.

"З 1995 року, коли Україна вступила до Ради Європи, вона взяла на себе зобов’язання виконувати рішення Європейського Суду. Рішення ЄСПЛ для України - це не рекомендація, це вказівка. І часу (для виконання рішення - Ред.) не так багато, бо наступними рішеннями ЄСПЛ, а такі будуть, буде призначати позивачам справедливу сатисфакцію. А це ляже додатковим навантаженням на бюджет", - вважає представниця Мінюсту.

За її словами, рішення суду у цій справі має системний характер. Тобто проблема мораторію повинна бути вирішена не лише відносно окремих заявників, а в цілому.

Якщо вона не буде врегульована вчасно, наголошує Пєтухова, ЄСПЛ в інших справах перейде до призначення грошової компенсації від 2 тисяч до 75 тисяч євро, що залежить від оцінки з боку ЄСПЛ кожного конкретного позову.

Не виконавши рішення ЄСПЛ, Україна може дуже скоро отримати наступне пілотне рішення. Це означає, що це рішення ЄСПЛ стосуватиметься усіх потенційних позовів з України.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.