Morgan Stanley через Brexit перенесе центральний офіс з Лондона у Франкфурт

Великий американський інвестиційний банк Morgan Stanley через Brexit перенесе свій центральний європейський офіс із Лондона до Франкфурта.

"Це означає, що 200 нових людей поїдуть у Франкфурт", - повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Найімовірніше, банк відкриє деякі свої операційні відділення в інших містах ЄС. Так, відділ з управління активами переміститься в Дублін.

Як пояснює агентство, до подібного рішення схиляються багато іноземних банків, чиї центральні офіси зараз розташовані в Лондоні. Фінансові інститути хочуть бути впевненими, що зможуть продовжувати обслуговувати клієнтів після остаточного виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року.

Про свої плани відкрити нові представництва у Франкфурті вже оголосили три японські банки і навіть один британський.

Нагадаємо, що 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

До того палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Як відомо, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.