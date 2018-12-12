Мороз заявив, що йде в президенти
11 грудня політрада партії ухвалила рішення рекомендувати з'їзду висунути Мороза кандидатом у президенти. Проведення з'їзду заплановано на 12 січня, йдеться на сайті Соціалістичної партії Олександра Мороза (раніше - партія "За правду і справедливість", ще раніше - партія "Свої"), яку він очолює.
У порядок денний внесено питання висунення спільного кандидата в президенти від соціалістів, "крім самозванців, які рейдерськи привласнили собі це звання".
Стару СПУ, як відомо, зараз очолює колишній начальник департаменту протидії наркозлочинності Ілля Ківа. Крім того, на статус лідера СПУ претендують народний депутат Сергій Каплін і колишній соратник Мороза по СПУ Микола Садовий.
Мороз вже чотири рази балотувався в президенти: у 1994, 1999, 2004 і 2010 роках. Востаннє за нього проголосували менш ніж 0,4% виборців.
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У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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