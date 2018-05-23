Морпіхи відмовилися змінити берети на церемонії з Порошенком у Миколаєві

Як повідомив начальник прес-центру ВМС ЗСУ Олег Чалик, відмова змінити берети під час урочистої церемонії за участю президента в Миколаєві була особистою позицією окремих військовослужбовців одного з батальйонів морської піхоти.

"23 травня у Миколаєві відбулася церемонія зміни форми одягу для морської піхоти за участю Президента України. Є відповідний наказ, який обов'язковий для виконання. Одним із елементів є зміна чорного берета на новий – кольору морської хвилі. Дехто з морських піхотинців відмовився змінити берети піхоти. Серед них більшість уже звільнені у запас. Це їх особиста позиція. Але переважна більшість морпіхів одягла нові берети", – цитує Чалика "Укрінформ".

Як зазначає видання, деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що бійці Феодосійського окремого батальйону морської піхоти виступили проти зміни кольору беретів, щоб звернути увагу на проблеми в армії.